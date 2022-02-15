هيفاء وهبي تكتسح إنستغرام بصور جديدة في عيد الحب!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عقدتها بمناسبة عيد الحب. وظهرت هيفاء هذه المرّة بفستان أحمر بعد أن ظهرت في الصور الأولى من جلسة التصوير بفستان من اللون الزهري.

وكعادتها تصدّرت هيفاء وهبي فور نشر صورها الترند على فيسبوك وتويتر في عدد من البلدان العربية ومن بينها مصر ولبنان والسعودية وليبيا والجزائر، إذ تحوّلت إطلالتها الجديدة في عيد الحب إلى حديث “السوشيال ميديا”.

وعبّرت هيفاء وهبي عن محبّتها لجمهورها وعلّقت على الصور قائلة: “أحبكم”.

يذكر أن هيفاء وهبي تعيش نشاطًا فنيًا كبيرًا إذ تنشغل في الفترة الراهنة بتصوير مشاهد فيلمها الجديد، وجرى التصوير في العاصمة الفرنسية باريس مطلع شهر يناير الماضي.

كما أحيت هيفاء وهبي عددًا من الحفلات بين مصر والإمارات والمكسيك، وتستعد في الفترة المقبلة لطرح أغنية جديدة من ألبومها المرتقب صدوره قريبًا.