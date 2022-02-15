خالد الصاوي.. كيف يصف مشاركته في “تماسيح النيل”.. وماذا يقول عن البطولات الجماعية؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد الفنان المصري، خالد الصاوي، أنه متفائل بعودة السينما المصرية لقوتها الفنية، من خلال ظهور مواهب فنية رائعة، كما أنه متفائل بفيلمه الجديد “تماسيح النيل”، لأنه غير جلده فيه، معقباً أنه يتوقع نجاح دوره في العمل، لأن الجمهور سيحبه كثيراً على المستوى الشخصي.

وأضاف خالد الصاوي، في تصريحات صحفية، أن فيلم “تماسيح النيل” تجربة مختلفة عن أي عمل سينمائي، لأنه يبرز معالم مصر، بجانب أنه يقوم على مجموعة كبيرة من الفنانين، متمنياً تكرار تقديم هذه النوعية، خاصةً أنه يفضل البطولات الجماعية.

وكشف خالد الصاوي، أنه يرفض مشاهدة أي عمل له دون وجود جماهيري معه، بسبب ارتباطه بالمسرح، موضحاً: “بحس دايماً لو شاهدت العمل في المونتاج من غير جمهور بيكون في ضلع ناقص، أما لو موجود فالتجربة الفنية بتكمل”.

وعبر الصاوي، عن حبه الشديد للأعمال الكوميدية ذات المحتوى الفني القوي، مشيراً إلى أنه يتمنى تقديم هذه النوعية دائماً.

واستطرد خالد الصاوي أنه من أكثر المعجبين بالفنان المصري مصطفى خاطر، فمنذ مشاهدته في أول عمل له أعجب به بشكل كبير، وأصبح من معجبيه.