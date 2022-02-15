شيري عادل تتحدث عن دورها في “أيام” وتكشف عن جديدها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدت الفنانة المصرية، شيري عادل، أن كواليس مسلسل “أيام”، كانت جيدة بسبب وجود علاقة صداقة قوية مع فريق عمل المسلسل، مشيرة أن الحب الذي كان يسيطر على اللوكيشن سبب في نجاح العمل، وتقديم كل فنان شخصيته بشكل رائع.

وأضافت شيري عادل، في تصريحات صحفية، أنها لم تواجه صعوبات في التصوير، وتحديداً بشأن المواقف النفسية الصعبة التي كانت تمر بها الشخصية.

واستطردت شيري عادل أن شخصية “عبير”، الفتاة الشعبية التي تقدمها في المسلسل، مختلفة عن أي شخصية شعبية قدمتها من قبل، سواء في المواقف والمشاعر والظروف، مؤكدة أنه سيكون نقلة كبيرة في مشوارها الفني.

وعبرت شيري عادل عن حبها الشديد للفنان ميدو عادل، لأنها تستمتع دائماً بالعمل معه، متمنية العمل معه دائماً.

وأشارت عادل إلى أنها تحضر لمسلسل جديد بعنوان “الرواية” يتكون من 10 حلقات، ويشارك في بطولته آيتن عامر ومحمود عبدالمغني وأحمد فهمي وصلاح عبدالله، معقبة بأنها تجسد خلال أحداث العمل شخصية صحافية. وتمنت شيري عادل أن تحقق نجاحاً فنياً يلحظه الجمهور خلال عام 2022 الجاري.