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فيديو| ليلى زاهر تمارس التمارين الرياضة في "الجيم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ليلى زاهر مقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ليلى في الفيديو وهي تمارس من داخل "الجيم"، مرتدية ملابس كاجوال رياضية، وعلقت: "راجعين نعشق ونموت ونعيش كده".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى زاهر مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة شيماء سيف، دلال عبدالعزيز، هشام جمال، عمرو وهبة، وهو من تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

كما تقدم ليلى زاهر برنامج "هزر فزر مع لولي" عبارة عن منافسة تتضمن جولتين من الألعاب، بين فريقين من الضيوف في كل حلقة، ويُعرض يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة العاشرة مساء، عبر قناة cbc.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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