هبة مجدي تهنئ زوجها بعيد الحب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت بهيرة فودة:

هنأت الفنانة هبة مجدي زوجها الفنان محمد محسن بعيد الحب، الموافق اليوم 14 فبراير الجاري.

ونشرت هبة صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أتمنى لكم كل السعادة والحب، عيد الحب".

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "ربنا يخليكم لبعض، ربنا يخليكم لبعض على طول إن شاء الله، ربنا يحفظكم لبعض يا رب، الرايقة جدا، ربنا يخليكم لبعض، عيد حب سعيد، الحلوين، ربنا يديم المحبة بينكم ويبعد عنكم كل شر ويسعدكم".

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي مسلسل "موسى" من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وبطولة النجوم: محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبدالرسول، عبير صبري، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد وغيرهم.

وكان الفنان محمد محسن أعلن، عن استقباله مولوده الثاني من الفنانة هبة مجدي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

محسن كتب: "الحمد لله رب العالمين، أكرمنا ربنا ورزقنا مولودنا الثاني بعد دهب، وعقبال عندكم جميعا.. وألقيت عليك محبة مني ولتُصنع على عيني".

وكشف محمد عن اسم طفله الثاني ويوم وصوله إلى الدنيا، مشيرًا أنه أطلق على الطفل اسم "موسى"، واستقبله في 20 سبتمبر الماضي.