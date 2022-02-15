بصورة تجمعهما.. أحمد زاهر يهنئ زوجته بعيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان أحمد زاهر زوجته هدى زاهر بعيد الحب، الموافق اليوم 14 فبراير الجاري.

ونشر زاهر صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنتي أجمل حاجة في حياتي".

ويشارك الفنان أحمد زاهر في مسلسل "سوشيال"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول مخاطر السوشيال ميديا، وينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: أحمد زاهر، وميرنا نور الدين، وتامر فرج، وجيهان خليل، وعابد عناني، وإسلام حافظ، تأليف محمد جلال في أولى تجاربه الدرامية، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبدالعزيز.

كما شارك الفنان أحمد زاهر في "مسرحية عائلة لاسعة جدا"، بطولة أحمد زاهر وابنتيه "ليلى وملك"، والفنان أحمد فتحي، والفنانة منة فضالي، تأليف محسن رزق، إخراج تامر كرم.