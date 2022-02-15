شكرا لقرائتكم خبر عن The 355 يحقق 28 مليون دولار منذ طرحه يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم The 355 إيرادات وصلت إلى 28 مليونًا و508 ألف دولار حول العالم، بعد طرحه بـ 3145 دار عرض أمريكية، منذ يوم 7 يناير الماضى، ومن المقرر طرح الفيلم الجديد بـ عدد كبير من دور العرض خلال الفترة المقبلة.

وانقسمت الإيرادات بين 14 مليونًا و427 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و14 مليون و80 آلاف دولار بـ دورالعرض المختلفة حول العالم.

فيلم The 355 قصته مستوحاة من كتاب "السحرة" الذي صدر عام 1983، لرولد دال، ويحكي عن قصة مخيفة ومضحكة وخيالية لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات، يعيش مع بعض السحرة، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures.

فيلم The 355 من بطولة مجموعة متميزة من الأبطال منهم، جيسيكا تشاستين، ديان كروجر، بينلوبي كروز، جايسون فليمينج، بابلو سكولا، مارسيلو كروز، إدي أرنولد، سيباستيان كابتن فيفيروس، فيديريكو تروجيلو، إدجار راميريز، ليو ستار، سيباستيان ستان، جون دوجلاس طومسون، سيلفستر جروث، جايسون وونج.

ومن إخراج سيمون كينبيرج، وتأليف تيريزا ريبيك، يذكر أن مخرج الفيلم سيمون كينبيرج، كتب وأخرج وأنتج عددا من الأفلام من قبل، وترشح لجائزة أوسكار مرة واحدة عن مشاركته في إنتاج فيلم The Martian عام 2016.

كما أعلنت شركة Universal Pictures عن طرح فيلم Marry Me للنجمة العالمي جينيفر لوبيز في دور العرض الفرنسية يوم 9 فبرايرالمقبل، وذلك قبل طرحه يوم 11 فبراير2022، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهوالفيلم الذي تأجل عرضه أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا.

وتدور أحداث الفيلم حول نجمة بوب يتخلى عنها خطيبها مغنى الروك قبل لحظات من حفل زفافهما المقام وسط مدينة نيويورك بعدما علمت بخيانته، ما يدفعها لعرض الزواج على رجل تختاره عشوائيًا من بين الحشود، والذى يحمل لافتة بعنوان ‪Marry Me، أما قصة الفيلم فهى تستند لرواية مصورة لبوبى كروسبى.

يشارك جنيفر لوبيز وأوين ويلسون في بطولة فيلم "‪Marry Me" عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم سارا سيلفرمان ومالوما وجون برادلي وغيرهم