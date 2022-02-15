شكرا لقرائتكم خبر عن على الهلباوى يحيى حفلاً بساقية الصاوى.. 24 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب والمنشد على الهلباوى حفلاً غنائيًا بمسرح ساقية الصاوى يوم الخميس الموافق 24 فبراير، بقاعة النهر فى الـ7 مساء، ويقدم المطرب على الهلباوى خلال الحفل باقة كبيرة من أغانيه بالإضافة لبعض الإبتهالات التي يعشقها الجمهور والتي يحرص دائمًا علي تقديمها.

يذكر أن المطرب والمنشد علي الهلباوي قدم آخر حفلاته يوم الخميس الماضي الموافق 10 فبراير، بمسرح دار الأوبرا بدمنهور وسط حضور جماهيري، كما قدم يوم 9 حفلاً غنائيًا بمسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية قدم خلالهم مجموعة مميزة من الأغاني والابتهالات.

على الهلباوى المنشد والمرتل يقدم الأغانى الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمى إلى عائلة فنية حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوى المغنى والشاعر، وقدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد الدينى .