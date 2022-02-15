شكرا لقرائتكم خبر عن "فى انتظار بابا" لـ سماح أنور وأحمد سلامة تعود على المسرح القومى.. بعد غدٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود مسرحية "فى انتظار بابا" للعرض مرة أخرى بعد غدٍ الخميس بعد التوقف الذى جاء بسبب مرض بطل العرض الفنان أحمد سلامة، حسبما صرح الفنان إيهاب فهمى مدير المسرح القومى لـ"الخليج 365"، والذى أوضح أن العرض سيستمر لمدة 3 أيام أسبوعيًا الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

مسرحية "فى إنتظار بابا"، من إنتاج فرقة المسرح القومى بالبيت الفنى للمسرح بقيادة الفنان إيهاب فهمى، ومن إخراج المخرج الكبير سمير العصفوري وهى عن الإلياذة للشاعر اليونانى هوميروس بمساعدة السيكولوجى فرويد وتحليله لعقدة إلكترا، العرض بطولة سماح أنور، أحمد سلامة، انتصار، مفيد عاشور، ماهر محمود، سميحة عبد الهادي، فتحى سعد، أيمن إسماعيل، على كمالو، بسمة شوقى، وليد أبو ستيت، خالد عبد الحميد، إضاءة مصطفى عزالدين، موسيقى أحمد الناصر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور إيهاب العوامري، ملابس أمانى حسنى، إعداد سمير العصفوري، أيمن إسماعيل، ومن إخراج سمير العصفورى.

كان الفنان إيهاب فهمى، قد أعرب عن سعادته باختياره مديرًا للمسرح القومى، للسنة الثالثة على التوالى، داعيًا الله أن يكتب له التوفيق والنجاح، مقدمًا الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ولرئيس قطاع الإنتاج خالد جلال، كذلك السيد إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح.

وكتب فهمى عبر حسابه على فيس بوك: "الحمد لله وبسم الله.. السنة الثالثة مديرًا للمسرح القومى، توكلنا على الله ونسأل الله العون، كل الشكر لمعالى وزيرة الثقافة الفنانة دكتورة إيناس عبد الدايم، والسيد رئيس قطاع الانتاج خالد جلال، ورئيس البيت الفنى للمسرح السيد إسماعيل مختار، شكرا لكل أعضاء فرقة المسرح القومى".

من ناحية أخرى، استأنف الفنان إيهاب فهمى، تصوير الأعمال الدرامية التى تعاقد عليها مؤخرا بعد انتهائه من تصوير حدوتة "اللى ما يشترى يتفرج" من مسلسل "نصيبى وقسمتك"، حيث إنه شارك فى مسلسل "نقل عام"، من بطولة سميحة أيوب ومحمود حميدة، وإخراج عادل أديب.

مسلسل "نقل عام" يكتبه ورشة من المؤلفين الشباب، وإخراج عادل أديب، وبطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه فى 30 حلقة.