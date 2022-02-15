شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة مسرح الشمس تقدم "كاندى كراش" بمسرح الحديقة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد فرقة مسرح الشمس بقيادة الفنانة وفاء الحكيم والتابعة للبيت الفنى للمسرح الذى يترأسه الفنان إسماعيل مختار، لتقديم العرض المسرحى "كاندى كراش" خلال الفترة المقبلة، حيث يجرى صناعه حاليًا تحضيراته النهائية استعدادًا لتحديد موعدًا لعرضه، والمسرحية من تأليف سعيد حجاج، وإخراج محمد متولى.

عرض "كاندي كراش" بطولة كل من شيماء عبد الناصر، محمود الهنيدى، محمد دياب، أشرف عبد الفضيل، رحمة ممدوح، وفاء السيد، أشرقت أبو زيد، حمادة عبد السلام، تصميم الديكور حازم شبل، وتصميم ملابس ريم هيبة والأشعار لبلال إمام، ألحان حازم الكفراوى، وتوزيع موسيقى محمد الكاشف، إضاءة لإبراهيم الفرن وعز حلمى، مكياج إسلام عباس.

وتدور الفكرة الرئيسية للعرض حول مسرح مهجور يمتلكه ثلاثة أشخاص يقرر أحدهم أن يبيعه، فيأتي له مشتري يقرر شراءه ليبني بدلا منه برج سكني، فيحاول البائع أن يقنع شركاءه بيبيع المسرح ولكنهم يرفضون رفضا تاما، فيقنعهم أن المشتري سيحوله لمسرح ضخم ولكنهم يكتشفون خداعه فيحاولون إنقاذ المسرح وتنجح محاولتهم لمنع بيع المسرح وهدمه لتحويله لبرج.