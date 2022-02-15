شكرا لقرائتكم خبر عن "أحضنينى".. أحدث أغانى محمد قماح احتفالاً بعيد الحب (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان محمد قماح أحدث أغانيه الرومانسية بعنوان "أحضنينى"، احتفالاً بعيد الحب، والأغنية من كلمات أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد قماح، وهندسة صوتية خالد رؤوف وجيتارات جالليلو، وصورها بطريقة الفيديو الكليب، وأخرجها أمين شلتوت.

وكان برنامج"ملوك التريند" الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365”، ويقدمه الزميل عادل عبد الله، قد استضاف الفنان الشاب محمد قماح نجم برنامج ستار أكاديمى.وكشف قماح خلال اللقاء عن أهم المعوقات التي تعرض لها أثناء مشواره الفنى، والتى أدت إلى تعرضه لحالة اكتئاب شديدة كانت سبب اختفائه لفترة طويلة، موضحًا أنه أصيب بورم في المخ وانشغل فى العلاج، الأمر الذى أبعده عن الوسط الفنى فترة.

وتحدث قماح عن أغنيته الأخيرة: "أنا مش نجيب ساويرس"، ورد فعل رجل الأعمال على الأغنية التى تحمل اسمه، والحلقة يتم عرضها الخميس مطلع سبتمبر.يذكر أن قماح طرح مؤخرا أغنية جمعته بالمطربة العراقية شذى حسون تحمل عنوان "كلمة حلوة"، من ألحانه وتوزيعه، على قناته على يوتيوب، كما تعاون أيضا مع النجم حمادة هلال فى أغنية بعنوان "أم أحمد"، من كلمات الشاعر أحمد مرزوق، والتى تم طرحها على يوتيوب وحققت نجاحا جيدا.