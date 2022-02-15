شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي لـ"تليفزيون الخليج 365": حب الناس نعمة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة الكبيرة نيللي في لقائها لـ"تليفزيون الخليج 365" مع الزميل علي الكشوطي على هامش حضورها حفل عيد الحب ضمن فعالية Entertainment tour of Egypt التي ترعاها جريدة ”الخليج 365”: "حب الناس نعمة كبيرة".

وأضافت أنها في عيد الحب تقول لكل من يشاهد حوارها مع "تليفزيون الخليج 365" هابي فلانتين وعيد حب سعيد عليكم.

وأكدت نيللي أن الحب حياة، وأنه لا توجد حياة بدون حب، موضحة أن الحب هو أجمل شيء في الدنيا، شاكرة الله على حب الناس وتعتبره نعمة كبيرة.

ومازحت نيللي بخفة ظلها جمهورها الذي يتابعها على "تليفزيون الخليج 365" بأنها حضرت حفل عيد الحب، وهي ترتدي باروكا، متسائلة عن شكلها بالباروكا، مؤكدة أن شعرها الطبيعي مختلف بعض الشيء عن الباروكا.

وعبرت نيللي عن إعجابها بمهرجان Entertainment tour of Egypt وبفكرته وبصوت المطرب خالد عصام، والذي قالت عنه إنه يتمتع بصوت جميل ويغني ألوانا مختلفة من الغناء ومن الجميل أن يستطيع الجمهور حضور مثل هذه الحفلات والمهرجانات.

وانطلقت بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، أولى فعاليات Entertainment tour of Egypt، وذلك بحضور النجمة الكبيرة نيللي وأكرم القصاص رئيس مجلسي إدارة وتحرير الخليج 365 وعدد من سفراء الدول.

وأحيا الحفل الفنان خالد عصام وفرقته الموسيقية، بباقة من أغنيات "الريترو" والتي تشمل أغنيات الحقبة الزمنية من الأربعينيات وحتى الثمانينيات بخمس لغات عالمية، منهم فرانك سيناترا ودين مارتين، وآخرون.

يستهدف العودة إلى الذوق الفني الرفيع، وتقديم ألوان متنوعة من الفنون الجادة التي تعمل على الارتقاء بالذوق والسلوك وتنمية الوجدان مع الاستمتاع بالعروض الفنية والاستعراضية وإتاحة الفرصة للسياح لمشاهدة الجانب الفني لمصر كما لم يروه من قبل.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة الإبداعية للمهرجان من داخل دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وتستمر لمدة عام مرورًا بأكثر محافظات مصر جذبًا للسياحة منها مدينة السلام شرم الشيخ والغردقة والإسكندرية والساحل الشمالي ومدن أخرى، حيث ينطلق المهرجان في مناسبة عيد الأم لتنفيذ فعاليات ترفيهية تجوب القاهرة في الشوارع وداخل الأسواق التجارية، ثم أمسية رمضانية في أبريل، تليها احتفالية بالعيد الصغير في أرض السلام شرم الشيخ، وفي أشهر يونيو ويوليو ينتقل المهرجان في البحر الأحمر بمدينتي الغردقة والجونة، وفى أغسطس يعاد الاحتفال في الساحل الشمالي والإسكندرية.