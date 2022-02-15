شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تحتفل بالفلانتين بصور مع أسرتها: كل عيد حب وقلوب الناس دايمًا بتحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة روجينا بيوم الفلانتين، ونشرت صورًا تجمعها بزوجها الفنان أشرف زكى، وبناتها، وقالت عبر حسابها الرسمى بإنستجرام: "كل عيد حب وأنت والبنات حب عمرى ربنا مايحرمناش أنا ومايا ومريم منك يعمرى، كل عيد حب وقلوب الناس دايمًا بتحب".



أسرة روجينا



أشرف زكى وروجينا



روجينا وأسرتها



روجينا وأشرف زكى



روجينا



صور روجينا وأسرتها



صور روجينا

ومن جهة أخرى شاركت الفنانة روجينا متابعيها على موقع "إنستجرام" من خلال صورة رومانسية تجمعها مع زوجها أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وذلك على هامش تواجدهما الأخير بفعاليات حفل "جوى اوورد"، ظهرت فيها بجانبه، كما نشرت عدة صور أخرى لها من نفس الحدث بإطلالتها المميزة التي تميزت بها على خلفية تواجدها خلال الحدث أول أمس.