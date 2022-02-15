هكذا احتفل محمد محمود عبدالعزيز بعيد الحب مع زوجته (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز جمهوره بصورتين تجمعه بزوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، بالتزامن مع عيد الحب الموافق 14 فبراير الجاري.

وعلق محمد على الصور: "كل سنة وأنتي حبيبتي كل سنة وأنتي الضحكة الحلوة والإحساس بالدفا والامان، انتي بالنسبالي أمنية تمنيتها في ساعة استجابة وحققهالي ربنا زي ما يكون بيطبطب عليا وبيقولي ارتاح شوية، معاكي فهمت معنى الآيه دي: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) صدق الله العظيم".

وأضاف: "اللهم لك الحمد والشكر، ربنا يخلينا لبعض ويبعد عننا اي شر، كل سنة وحضراتكم جميعا في خير وحب وأمان، (أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

ومن ناحية أخرى يشارك محمد محمود عبدالعزيز في مسلسل "نقل عام" بطولة: محمود حميدة، سميحة أيوب، أحمد بدير، سوسن بدر، محسن محيي الدين، دينا، ريم البارودي، ميرهان حسين، وهو من إخراج عادل أديب.