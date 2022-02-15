شكرا لقرائتكم خبر عن المايسترو محمد عثمان: الأغاني الشعبية أحد مشاريع فرقة "أيامنا الحلوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المايسترو محمد عثمان خلال لقائه في برنامج صاحبة السعادة، والتي تقدمه الفنانة إسعاد يونس ويذاع علي قناة DMC، الفترة الأخيرة بسبب الظروف التي كنا نمر بها مكثنا في منزلنا كثيرا، ولكننا بدأنا المذاكرة اكثر وكان الشغف للعمل أكثر، وكان هناك أكثر من مشروع ومنهم مشروع الأغاني الشعبية التي سنستمع لها اليوم، وبالطبع الأغاني الشعبية المصرية لها طابع خاص وأخذت الكثير من الوقت في التجهيز.

وكشف المطرب أحمد غازي أحد أعضاء فرقة أيامنا الحلوة، أنه شارك في الفرقة عندما أعلن المايسترو محمد عثمان على صفحته على الفيس بوك وتواصلت بالفعل معه وحدد لي موعد اختبار ونجحت وانضممت للفرقة، وعن أغنية المرجيحة التي غناها خلال الحلقة قال أختارها لي المايسترو ، وأنا أحب اللون الشعبي وعادة كنت أغنيها في الجامعة خاصة لرشدي وعدوية.

ومن جانبها قالت المطربة روضة زكي أحد أعضاء الفرقة: أنا خريجة المعهد العالي للموسيقي العربية قسم كمانجا، وكنت أعزف الكمان وأنا عمري خمس سنوات، وبعد ذلك التحقت بالأوبرا وغنيت أوبرا لمدة عشر سنوات، وقد شاركت في فرقة "أيامنا الحلوة"، عندما شاهدني المايسترو في حلقتي في صاحبة السعادة عندما غنيت "سوك سوك" وطلب مني عمل أوديشن وأنضممت بعدها للفرقة.