شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "Bruno" تواصل نجاحها بـ218 مليون مشاهدة رغم حرمانها من الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أغنية فيلمEncanto ،We Don't Talk About Bruno نجاحها منذ طرحها ضمن أحداث فيلم الأنيميشن Encanto ، محققا أكثر من 218 مليون مشاهدة علي اليوتيوب، وهي الأغنية التي حرمت من دخول سباق الأوسكار رغم أنها احتلت المركز الثاني في قائمة أفضل 100 أغنية، والتي وصلت إلى كونها أكثر أغنية لفيلم رسوم متحركة تلقى نجاحًا كبيرًا بعد أغنية فيلم Aladdin والتي كانت بعنوان A Whole New World.

وأوضح موقع جاست جيرد سبب حرمانها من التسابق علي الأوسكار، حيث الموعد النهائي لتقديم أغاني الأفلام للمشاركة في الأوسكار كان في 1 نوفمبر 2021، قبل عرض فيلم Encanto بأسابيع، ولكن صناع الفيلم ارسلوا أغنية Dos Oruguitas من نفس الفيلم ولم ينتبهوا إلى أن أغنية We Don't Talk About Bruno من نفس الفيلم ستلقي كل هذا النجاح.

فيلم Encanto يدور حول فتاة كولومبية شابة، تواجه الإحباط كونها العضو الوحيد فى عائلتها التى لم تحصل على قوى سحرية.

ويقوم ببطولة فيلم Encanto صوتيا كل من ديان جيريرو، ستيفاني بياتريز، جون ليجويزامو، ويلمر فالديراما، إنجى سيبيدا، سعيد رينزي، كارولينا جيتان، جيسيكا دارو، اداس، رافي كابوت كونيرز، ماورو كاستيلو، ماريا سيسيليا بوتيرو.

حقق فيلم Encanto إيرادات وصلت إلى 223 مليونًا و385 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، وذلك منذ طرحه يوم 24 نوفمبر الماضى بـ دور العرض المختلفة حول العالم، وانقسمت الإيرادات بين 130 مليونًا و 282 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و93 مليون دولار و103 آلاف دولار بشباك التذاكر العالمى.