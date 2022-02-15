شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم الأنيميشن sing 2 تصل إلى 310 ملايين دولار عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلمsing 2، إيرادات وصلت إلى 310 ملايين دولار، ويأتي ذلك بعد عرض الفيلم فى 22 ديسمبر الماضي، وسبق وعرض الفيلم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة فى دورته الأولى.

يدور فيلم Sing 2 حول Buster Moon وأصدقائه الذين يجب عليهم إقناع نجم موسيقى الروك المنعزل Clay Calloway بالانضمام إليهم فى افتتاح عرض جديد.

العمل من بطولة مجموعة من النجوم العالميين منهم ماثيو ماكنهوى، تارون إجيرتون، تورى كيلى، ريس ويذرسبون، نيك كرول، سكارلت جوهانسون، بوبي كانافال، هالسي، بونو، إريك أندريه، فاريل وليامز، ليتيتيا رايت.

وشارك فيلم الأنيميشن Sing 2 في مهرجان البحر الأحمر السينمائى فى دورته الافتتاحية العرض الأول فى العالم العربى للجزء الثانى من فيلم التحريك المنتظر "هيا نغنى 2" أو " Sing 2" ، للمخرج البريطاني الحاصل على جوائز جارث جينينجز، حيث شارك ضمن برنامج "جيل جديد"، وذلك في دورته الافتتاحية التي أقيمت في الفترة من 6 - 15 ديسمبر الماضى.