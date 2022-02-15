شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم: زوجي بيدعمني في شغلي وبيحضر حفلاتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة ريهام عبد الحكيم إن الحب عندها عطاء ثم عطاء، وإن والدها ووالدتها هما السبب في كل حاجة حلوة في حياتها.

وأضافت ريهام، خلال الجزء الثانى من حلولها ضيفه ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة الحياة، تعرفت على زوجى محمد وتزوجنا في سنة، وهو إنسان محترم وبيحبنى جدا وبيساعدنى في كل حاجة وبيوفر لي كل شىء حتى أنجح وبيحضر حفلاتى، على الرغم من أن ده صعب في المجتمعات الشرقية، لكنه متفهم وضعى الفني وبيساعدنى على النجاح، وعندى هنا بنتى 7 سنوات تسلم طريق الغناء الأجنبى، لكنى بحاول معاها أنى أخليها تتجه للعربى شوية.

وتابعت ريهام، أنا تأثرت جدا بالفنانة الكبيرة نجاة الصغير وأغانيها الرومانسية، وقامت ريهام بغناء أغنية "آه لو تعرف يا حبيبي" للفنانة نجاة، كما قامت بغناء أنت عمرى لكوكب الشرق أم كلثوم.

وقالت المطربة ريهام عبد الحكيم، إن هناك مطربات مصريات مميزين جدا ومنهم الفنانة أنغام وأنا أعتبرها رمزا للأغنية الرومانسية وفيها من نجاة الصغيرة، وهناك أيضاً الفنانة شيرين وأصالة.

وأضافت ريهام من المطربين الرجال مدحت صالح وهانى شاكر ووائل جسار وفضل شاكر، وأحب استمع إليهم وأصواتهم رائعة، ومن الاغانى التي كان نفسي أغنيها راحت ليالي لأنغام، وقامت ريهام بغناء مقطع من الأغنية.

وتابعت ريهام، أن سر انتشار أغانى المهرجانات أن الناس عاوزة تطلع عن المألوف، وأعتقد أن السبب في ذلك اختفاء ألوان موسيقية مثل المونولوج والغناء الاستعراضي، وعلى فكرة أنا بسمع أغانى المهرجانات والأغانى الشعبية في البيت، وطلب الليثى من ريهام غناء أغنية شعبية فقامت بغناء لقيت الطبطبة لحسين الجسمي.