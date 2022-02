خالد عصام يتألق فى حفل Entertainment tour of Egypt برعاية الخليج 365

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أولى فعاليات مهرجان Entertainment tour of Egypt، بمشاركة سفراء الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية ورئيس المجلس العالمى للتسامح والسلام، وعدد من الفنانين المصريين منهم النجمة الكبيرة نيللي وعدد من الشخصيات العامة علي رأسهم أكرم القصاص رئيس مجلسي إدارة وتحرير الخليج 365 ويوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة.

‎بدأت الاحتفالية التي قدمتها هناء أبو العز، بعزف على الآلات الموسيقية لأشهر المؤلفات العالمية والتى تفاعل مع إيقاعها الجمهور بالتصفيق، ثم غناء الفنان خالد عصام لمدة ساعة ونصف تألق خلالها بنحو 16 أغنية عالمية عن الحب، منها my way للفنان الأمريكى الأكثر شعبية فى القرن العشرين فرانك سيناترا، والأغنية الإسبانية "Bésame Mucho"، والتى تمثل أهم الترانيم فى تاريخ الموسيقى اللاتينية، وأغنية "perhaps" للنجمة الأمريكية دوريس داى التى كانت تمثل أحد أكبر نجوم السينما في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى أغنيات للنجم البريطانى انجلبرت هامبردينك، وإلفيس بريسلى "ملك الروك أند رول"، وأحد أهم الرموز الثقافية في القرن العشرين، وتنتهى الفقرة الغنائية بأغنية من التراث العربى للفنان الراحل سعد عبد الوهاب قلبى القاسى.

من جانبه قال مراد خطاب مدير عام المهرجان، إن الهدف الأساسى من تدشين المهرجان، هو العودة مرة أخرى إلى الذوق الفنى الرفيع، خاصة بعد انتشار نوعيات من الغناء والموسيقى لا تنتمى لروح المصريين الذواقين للكلمة واللحن الجيدين، لذلك فإن المهرجان يستهدف تقديم ألوان متنوعة من الفنون الجادة التي تعمل علي الارتقاء بالذوق والسلوك وتنمية الوجدان، وفى نفس الوقت يستمتع المشاركون من كل الفئات والأعمار بالعروض الفنية والاستعراضية، مع إتاحة الفرصة للسياح لمشاهدة الجانب الفني لمصر كما لم يروه من قبل.

‎وأضاف خطاب أن المهرجان يتضمن جولات إبداعية على مدار العام، بدأت من داخل دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وتستمر لمدة عام مرورًا بأكثر محافظات مصر جذبًا للسياحة منها مدينة السلام شرم الشيخ والغردقة والإسكندرية والساحل الشمالي ومدن أخرى، حيث ينطلق المهرجان في مناسبة عيد الأم لتنفيذ فعاليات ترفيهية تجوب القاهرة في الشوارع وداخل الأسواق التجارية، ثم أمسية رمضانية في أبريل، تليها احتفالية بالعيد الصغير في أرض السلام شرم الشيخ، وفي يونيو ويوليو ينتقل المهرجان في البحر الأحمر بمدينتي الغردقة والجونة، وفى أغسطس يعاد الاحتفال في الساحل الشمالي والإسكندرية، ثم يأتي ختام المهرجان بدعوة النجم العالمي إنجلبرت همبردنك داخل دار الأوبرا المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة.

‎وأشارت مريم يوسف المنسق العام للمهرجان الموسيقى، إلى أن احتفالية الأوبرا عبرت عن الريترو، وهو نمط موسيقي بأسلوب خاص وفريد في الغناء مشتق بوعي من أنماط الحياة أو الاتجاهات أو الأشكال الفنية المنبعثة من الماضي، وفي الثقافة الشعبية للشعوب، يكون الريترو هو ما يمثل الحنين إلى الماضي أو ما يسمى النوستالجيا وعادةً يكون لمدة عقدين من 20 إلى 30 عامًا قبل العقد الحالي.

‎ولفتت مريم، إلى أن غناء الريترو أو النوستالجيا لا يقتصر فقط على الرومانسية، والشجن وروايات العشاق وحنينهم إلى اللقاء، بل هناك نمط راقص، مضيء ومشع بالحيوية والانطلاق، كما أنه يثير العواطف ويبرز انعكاسات المجتمع، ويشجع على الإبداع.

‎ويحكى الفنان الشاب خالد عصام، قصته مع الريترو الذى بدأه من أكثر من 15 سنة، لعشق والده لهذا اللون الموسيقى، وتربيته فى منزل علمه قيمة هذه الموسيقي المتفردة لما بها من مشاعر نفتقدها في عصر العولمة والتكنولوجيا.

وتخرج خالد عصام في كلية الطيران عام 2011، ولم يمتهن قيادة الطائرات سوى عام واحد، لتعلقه بالموسيقى التى قادته إلى تعلم البيانو وإتقانه من ثم احترافه الغناء.

‎أقيم الحفل وفقًا لكل الإجراءات الاحترازية التى تتبعها دار الأوبرا المصرية بكل مسارحها، مراعيًا التباعد الاجتماعي، وقياس درجة الحرارة والمرور خلال بوابة تعقيم