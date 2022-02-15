شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا ماهر عفريتة فى مسلسل "الغرفة 207" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة دنيا ماهر فى دور عفريتة خلال أحداث مسلسل "الغرفة 207" للفنان محمد فراج، حيث تظل طوال أحداث العمل هى الجانب المخيف بالفندق الذى يعمل فيه بطل العمل، والمسلسل مأخوذ عن مجموعة قصصية تحمل نفس العنوان للكاتب والأديب أحمد خالد توفيق، والمقرر أن يتم عرض حلقاته خلال الفترة المقبلة على أحد المنصات الإلكترونية، ويشارك فى بطولته كل من ريهام عبد الغفور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وناردين فرج وآخرون من الفنانين.

المسلسل تدور أحداثه خلال الستينيات من القرن الماضي، ويتناول حياة 3 شخصيات رئيسية، داخل فندق أصر مالكه على بقاء الغرفة 207، وذلك على الرغم من المصاعب وحوادث الرعب والإثارة، والتى أودت بحياة بعض من يسكنها إلا أن القليل ممن سكنوها خرجوا سالمين، وهم يحملون ذكريات لا يستطيعون نسيانها .

وعرف الجمهور دنيا من خلال المسلسل الرمضاني "بـ 100 وش"، والذي جسدت فيه دور "نجلاء" واشتهرت بجملة "أنا لا ليا قريب ولا حبيب"، وشبهها الجمهور بالفنانة عبلة كامل بسبب بساطتها واستغنائها عن المكياج طوال أحداث المسلسل.

وكان أخر ظهور للفنانة دنيا ماهر فى فيلم "حامل اللقب"، مع دينا الشربينى وهشام ماجد، الذى يعرض حاليا فى جميع دور العرض، والعمل من تأليف إيهاب بليل، وإخراج هشام فتحي، ومحمد سلام، وأحمد فتحى، ليلى عز العرب، ومحمد ثروت ومحمد كيلانى.