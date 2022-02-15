شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات Entertainment tour of Egypt بحضور النجمة الكبيرة نيللى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، أولى فعاليات Entertainment tour of Egypt، وذلك بحضور النجمة الكبيرة نيللي وأكرم القصاص رئيس مجلسي إدارة وتحرير الخليج 365 وعدد من سفراء الدول.

وأحيا الحفل الفنان خالد عصام وفرقته الموسيقية، بباقة من أغنيات "الريترو" والتي تشمل أغنيات الحقبة الزمنية من الأربعينيات وحتى الثمانينيات بخمس لغات عالمية، منهم فرانك سيناترا ودين مارتين، انجلبرت همبردنك، اديث بياف، توم جونس، وداليدا، وينتهى بأغنية من التراث الشرقى وهي الفاعلية التي تأتي تحت رعاية ”الخليج 365”.

الحفل يستهدف العودة إلى الذوق الفني الرفيع، وتقديم ألوان متنوعة من الفنون الجادة التي تعمل على الارتقاء بالذوق والسلوك وتنمية الوجدان مع الاستمتاع بالعروض الفنية والاستعراضية وإتاحة الفرصة للسياح لمشاهدة الجانب الفني لمصر كما لم يروه من قبل.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة الإبداعية للمهرجان من داخل دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وتستمر لمدة عام مرورًا بأكثر محافظات مصر جذبًا للسياحة منها مدينة السلام شرم الشيخ والغردقة والإسكندرية والساحل الشمالي ومدن أخرى، حيث ينطلق المهرجان في مناسبة عيد الأم لتنفيذ فعاليات ترفيهية تجوب القاهرة في الشوارع وداخل الأسواق التجارية، ثم أمسية رمضانية في أبريل، تليها احتفالية بالعيد الصغير في أرض السلام شرم الشيخ، وفي أشهر يونيو ويوليو ينتقل المهرجان في البحر الأحمر بمدينتي الغردقة والجونة، وفى أغسطس يعاد الاحتفال في الساحل الشمالي والإسكندرية.

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حفله Entertainment tour of Egypt (2)



حفله Entertainment tour of Egypt (3)



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حفله Entertainment tour of Egypt (16)



حفله Entertainment tour of Egypt (17)



حفله Entertainment tour of Egypt (18)



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حفله Entertainment tour of Egypt (20)



حفله Entertainment tour of Egypt (21)



حفله Entertainment tour of Egypt (22)



حفله Entertainment tour of Egypt (23)



حفله Entertainment tour of Egypt (24)



حفله Entertainment tour of Egypt (25)



حفله Entertainment tour of Egypt (26)



حفله Entertainment tour of Egypt (27)



حفله Entertainment tour of Egypt (28)