شكرا لقرائتكم خبر عن مروة نصر تطرح أغنية "دوم تك" بمناسبة عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة مروة نصر أحدث أغنياتها التى تحمل اسم "دوم تك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد حجازى، وألحان يوسف حسين، وتوزيع زوووم، وهى إحدى أغنيات البومها الجديد "برة المقارنة".

وكانت المطربة مروة نصر طرحت أغنية بعنوان "أنا كوين"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات على حسين، وألحان مداح، وتوزيع كريم حسن، ومكس ومستر مصطفى رؤوف.

كما طرحت المطربة مروة نصر، أغنية تحمل اسم "الفرحة" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد شتا وألحان حسن على وتوزيع فادى بدر وميكس وماستر خالد رؤوف.

وتعاونت مروة نصر في ألبوم "بره المقارنة" مع عدد من الشعراء منهم تامر حسين وجمال الخولي وأحمد المالكي واحمد علاء الدين ومحمد مصطفي ملك واحمد شتا وطاهر كامل .

كما تعاون مروة نصر في البوم "بره المقارنة" مع عدد من الملحنين: أبرزهم: إيهاب عبد الواحد وعزيز الشافعي وسامر ابو طالب ومودي سعيد واحمد محيي ومصطفى شكري، ومن الموزعين نادر حمدي وفهد وأحمد إبراهيم وأسامة عبد الهادي ومحمد شفيق وفادي بدر.