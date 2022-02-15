شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يطرح أغنية "أبو قلبك" بمناسبة عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب إيهاب توفيق، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "ابوس قلبك"، بمناسبة عيد الحب على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات خالد البشبيشى، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمد نور.

انتهى الفنان إيهاب توفيق من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "البنت الحلوة"، من كلمات وألحان وتوزيع محمد شفيق، إشراف تامر عبد المنعم، وسوف يطرحها على قناته على يوتيوب بعد أيام قليلة، وهذه الأغنية هي ثالث أغنية يطرحها خلال الأشهر القليلة الماضية من ألبومه الجديد.

كان إيهاب توفيق، قد طرح خلال شهر نوفمبر الماضى فيديو كليب "أنت اختياري" على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان محمد رفاعى، توزيع عادل عايش، وتم تصوير الكليب فى الإمارات وتحديدًا مدينة دبى، حيث تعاون فيها إيهاب توفيق مع المخرج عادل سرحان.

كما طرح إيهاب توفيق فيديو كليب "أنت اختيارى"، على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان محمد رفاعى، توزيع عادل عايش، وتم تصوير الكليب فى الإمارات وتحديدًا مدينة دبى، حيث تعاون فيها إيهاب توفيق مع المخرج عادل سرحان.