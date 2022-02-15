شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يحتفل بالفلانتين: ربنا يجعل حياتكم كلها أعياد وأفراح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان صلاح عبد الله، بعيد الحب، اليوم الإثنين، بمنشور ساخر عبر حسابه بفيس بوك، وقال: "السنة اللي فاتت، فلانتينى اللى فات، ليه عدى من سكات، يكونشى مات فى قلبى، ولا قلبى اللى مات، فلانتينى اللى عدَّى، ما وقفش ليه وهدَّى ، وقال للقلب إصحى، اليوم .. عيد الموَّده، فلانتينى يا صاح، خلاص ولَّى وراااااح، حيرجع بعد عام، مش حيلاقى صلاح، "السنة دي"، وأهو رجع ولقانى، وهيعدينى تانى، وهتفضل الأمانى، وهتفضل الجراح، ربنا يجعل حياتكم كلها أعياد وأفراح".



عبد الله صلاح

ومن جهة أخرى بدأ الفنان صلاح عبد الله تصوير مشاهده في مسلسل "بابلو" للنجم حسن الرداد والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وخلال الأحداث يتزوج صلاح عبد الله من فتاة تصغره في العمل بسنوات وهى التونسية ساندى على، ويواجه العديد من المواقف في اطار اجتماعى مشوق.

مسلسل "بابلو" تأليف الكاتب حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وبطولة حسن الرداد نجلاء بدر، أروي جودة، مصطفى فهمى، سوسن بدر، صلاح عبد الله، سلوى عثمان، محمد جمعة، رشوان توفيق، عمر الشناوى، ساندى على وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.