شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تعيد ارتداء فستانها الشهير من "حب البنات" للاحتفال بالفلانتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت الفنانة ليلى علوى، ارتداء الفستان الشهير من فيلمها "حب البنات"، للاحتفال بالفلانتين اليوم الإثنين، ونشرت عبر حسابها بإنستجرام، فيديو وهى ترتدى نفس الفستان لتهنئة جمهورها ومتابعيها بالفلانتين.



ليلى علوى في الفيلم



ليلى علوى

ومن جهة أخرى عبرت النجمة ليلى علوي عن سعادتها بالعمل مع المخرج يسري نصرالله مُشيدةً بأسلوبه السينمائي الخاص الذي يطبّقه في الدراما، ومُثنيةً على فكره الإخراجي وطريقته في التعامل مع النصّ والممثلين في مسلسلها الجديد "منوّرة بأهلها".

وأضافت ليلي علوي في بيان صحفي: "أقدّم شخصية (سلوى) في عمل جديد من حيث الفكرة والمضمون، رسمَ السيناريو والحوار فيه الكاتب محمد أمين راضي ببراعته المعهودة، فشخصيات المسلسل غنية جداً وجاذبة للممثلين والمشاهدين على حدٍّ سواء، وتتميز بحسٍّ فني عالٍ جداً."

أوضحت علوي أن "ثمّة عناصر تمنح قيمة مضافة للعمل بموازاة القصة والإخراج، وأبرزها الصورة بقيادة مدير التصوير هايل أبو دوما، فضلاً عن الديكورات الرائعة التي تشمل معظم المَشاهد".

وشدّدت ليلى علوي على الصعوبة في تنفيذ مسلسلٍ من هذا النوع سواءً من ناحية التمثيل والإخراج أو الإنتاج، وذلك نظراً لغزارة التفاصيل والمواقع التي رسمها محمد أمين راضي، وأوضحت علوي أن تلك التفاصيل تتشابك مع بعضها وتتقاطع بصورة معقدة وفق محور زمني ممتدّ تتعاقب ضمنه الأحداث ابتداءً من سنة 1994 وحتى سنة 2010.

وحول طبيعة الدور الذي تقدمّه، قالت ليلى علوي: "أبرز ما شدّني إلى العمل هو الشخصية التي أقدّمها والتي لم يسبق وأن لعبتُ دوراً مشابهاً لها طوال مسيرتي المهنية، وأعتقد أن المشاهدين سيتفاجؤون جداً بهذا الدور.

وأكملت: "عوّدتُ الجمهور على تقديم شخصية جريئة ومختلفة في كل فترة، ودور سلوى الذي ألعبُه في العمل مركّب ويلفّه الغموض والتشويق، فهي شخصية قاسية وجبارة من دون الحاجة لوجود مبرّرات نفسية وسلوكية قد تقف وراء تصرّفاتها، فوتيرة الأحداث المتسارعة وطريقة تعاقبها سيجعل من الجمهور في حالة متابعة متواصلة وتركيز حاد لفهم حقيقة ما يجري، وذلك بمعزلٍ عن دوافع الشخصية وأسبابها."

فيما قال المخرج يسري نصرالله عن المسلسل إن النص مكتوب بعناية، ومقدار ما يحمله من صور بصرية حقيقية يمكن تقديمها في الدراما، وأضاف، "أنا شخصياً معجب بنصوص محمد أمين راضي الذي يطرح عالماً درامياً خاصاً به، وهو عالمٌ يشدّني إليه وأرتاح للتواجد فيه فضلاً عن كونه مليء بـ (الحواديت) الخيالية المستوحاة من قصص الجدات ولكنها في الوقت نفسه تختلف عن الفلكلور إذ يمكن أن نجد لها محاكاة واقعية ملموسة في عالمنا الذي نعيشه".

وأكمل نصرالله، " العمل بأنه "ذو وجهيْن: ظاهر وباطن، فالحكاية بظاهرها تتمحور حول جريمة قتل وتحقيق جنائي لكشف القاتل والدوافع، أما باطن الحكاية فهو عالمٌ كامل تُفتح أبوابه من خلال صُور ممزقة يتركها المقتول للمحقق لتكون له عوناً على كشف القاتل".

"منوّرة بأهلها" من تأليف محمد أمين راضي وإخراج المخرج السينمائي يسري نصرالله في أولى تجاربه في الدراما، وبطولة ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن ، عمر رزيق، بلال التونسي.

وتبدأ الأحداث باكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتولاً في إحدى الشقق، ليبدأ وكيل النائب العام آدم التحقيق في ملابسات الجريمة التي سرعان ما تكشف عن أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال.