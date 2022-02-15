شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل إمام يقابل "عمهم" بمنطقة الحزام الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف النجم محمد عادل إمام تصوير مشاهده فى فيلم "عمهم" أمس الأحد فى منطقة الحزام الأخضر بمدينة الشيخ زايد، والعمل من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته أيضًا سيد رجب ومحمود حافظ والفنانتان هدى المفتى وآيتن عامر، واللاتى جاءتا بدلاً من أمينة خليل ورحاب الجمل، وينافس إمام خلال الأحداث على بطولة الجمهورية للملاكمة.

وتستعين الجهة المنتجة بفريق من إحدى الدول الأوروبية لتصميم مشاهد الأكشن، ويتبقى 7 أيام تصوير فقط، ويدخل العمل مراحل المونتاج والمكساج النهائية استعدادا لطرحه بالسينمات.

ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين محمد إمام والمخرج حسين المنباوى بعدما قدما سويًا فيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018 وشارك في بطولته ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن كوميدى.

وكان آخر أفلام محمد إمام، "لص بغداد" وشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن قال النجم محمد عادل إمام لـ"الخليج 365"، إنه لن يتواجد خلال موسم دراما رمضان المقبل، نظرا لإنشغاله بتصوير فيلمه الجديد "عمهم"، والذى أوشك على الانتهاء منه، فضلا عن انشغاله بفيلم آخر سيبدأ فيه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، عقب الانتهاء تماما من كافة تفاصيل فيلمه الحالى.