“أذابت قلبي”.. جنيفر لوبيز تكشف عن تأثرها بهدية عيد الحب هذا العام

كشفت المغنية والممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز عن تأثرها الشديد بهدية عيد الحب هذا العام والتي اهدها لها حبيبها الممثل بن أفليك.

ونشرت جينيفر لوبيز الفيديو الذي أعده لها بن أفليك بمناسبة عيد الحب لذكرياتهما معاً منذ اللقاء الأول في عام 2002. وتضمن الفيديو لقطات لـ جينيفر لوبيز وبين أفليك معًا من عام 2002 إلى 2004، وأغنية On My Way للوبيز من فيلمها الأخير Marry Me.

وعبرت جينيفر لوبيز عن سعادتها بالفيديو واستعادة الذكريات والتفاصيل الموجودة فيه، مشيرة إلى أنه جعلها تشاركه مع الجمهور على الرغم من عدم تفضيلها مشاركة هذه الأمور.

وعلقت قائلة: “مشاهدة الفيديو جعلتني أفكر في رحلة الحب الحقيقي والمفاجآت التي تأتي معه، وأنه عندما يأتي إليك، يبقى معك للأبد. هذا الفيديو حقًا أذاب قلبي. في العادة لا أشارك العامة بأشياء كهذه.”