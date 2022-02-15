كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 فبراير 2022 02:47 صباحاً - تعرضت الاعلامية اللبناني ريا أبي راشد لموجة من الانتقادات من متابعيها بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام لتهنئتهم بمناسبة عيد الحب الذي صادف امس الاثنين.

وظهرت ريا أبي راشد في الفيديو برفقة زوجها فاليريو بشكل رومانسي حيث قامت بتقبيله قبلة حميمة على شفتيه بمناسبة عيد الفالانتاين.

كما ظهرت أيضاً معهما ابنتهما “لولا”، وقالت ريا أبي راشد تعليقاً على الفيديو: “الحب منا لكم جميعاً”، وجاء ذلك بعد يومين من احتفال ريا ابي راشد بعيد ميلاد زوجها بطريقة رومانسية أيضاً في إيطاليا.

وقد تعرضت ريا ابي راشد لموجة من الانتقادات من قبل متابعيها بسبب هذا الفيديو حيث جاء بين التعليقات “انتي فاتحة تبوسيه قدام الكاميرا يعني ؟ استفدنا ايه ؟” و “الناس بطلت تستحي

كانت هذه تفاصيل خبر ريا أبي راشد تتعرض لانتقادات بسبب قبلة حميمة لزوجها في عيد الحب.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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