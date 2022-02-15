كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 فبراير 2022 02:47 صباحاً - تعرَّضت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي لموجة من الغضب والانتقادات بعد ظهورها ترقص في عيد ميلادها على انغام اغنية “مولان روج” بطريقة وصفها البعض “لا تناسب عمرها”.

وكان قد تداول معجبو المطربة الإماراتية، مقاطع فيديو من حفل عيد ميلاد أحلام الذي أقيم في دبي، والذي وصفوه بـ“الأسطوري“، وأحيته الفنانة هند البحرينية، وموضي الشمراني.

وظهرت أحلام في مقاطع مصورة وهي ترقص برفقة فرقة استعراضية أجنبية على أنغام أغنية ”مولان روج“ الشهيرة، حيث كانت أجواء وديكورات حفلها مستوحاة من معلم ”مولان روج“ العريق في العاصمة الفرنسية، باريس.

وفي مقطع آخر، ظهرت أحلام وهي ترقص وتغني برفقة الإعلامية السعودية لجين عمران.

وقد أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم واستيائهم من ظهور أحلام بهذا المظهر ورقصها بطريقة لا تناسب عمرها، فكتب أحدهم منتقدًا زوجها القطري: “مدري كيف زوجها قبيلي وراضي تطلع بلبس ضيق كذا وجسمها واضح”.

ووصف أحد المتابعين الفنانة بالـ”طقاقة”، وكتب: “لاحول ولاقوة الابالله اشفيهم الحريم اذا كبرو استخفوو زهايمر صج طقاقة”.

وعلَّقت إحداهن: “

كانت هذه تفاصيل خبر احلام تتعرض لانتقادات بعد رقصها على انغام “مولان روج” في عيد ميلادها.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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