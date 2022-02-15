كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 فبراير 2022 02:47 صباحاً - فاجأت النفانة السورية ديما بياعة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها صورة جديدة لها ظهرت فيها مع نجليها من طليقها الفنان السوري تيم حسن بعد غياب طويل عن وسائل التواصل الاجتماعي.
شاركت ديمة بياعة متابعيها عبر حسابها على “إنستغرام” صورة تجمعها بولديها ورد وفهد في أحد صالونات الحلاقة في مدينة دبي، وصدم الكثيرون أن الطفلين باتا شابين وسيمين يتفوقان والدتهما طولًا.
وأشار الكثيرون أن ورد، الابن الأكبر للفنانين المنفصلين، أصبح يشبه والده تيم حسن كثيرًا فملامحهما وتقاسين وجههما متشابة، بينما يشبه ورد والدته ديمة.
يذكر أن ورد وفهد يعيشان برفقة والدتهما بعد انفصالها عن والدهما تيم منذ فترة طويلة، حيث تزوَّجت هي من رجل الأعمال المغربي أحمد الحلو، وتزوَّج تيم من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.
والجدير بذكره أن ديمة ستشارك في بطولة مسلسل “حضور لموكب الغياب” من تأليف محمد ماشطة وإخراج باسم سيف يوسف، ويشارك في دور البطولة إلى جانبها العديد من النجوم الكبار. كما ظهرت كضيفة شرف في مسلسل “ِتي يا بيروت” بطولة النجم السوري عابد فهد.
كانت هذه تفاصيل خبر أبناء ديما بياعة وتيم حسن اصبحا شابين وسيمين.. هل يشبهان والدهما؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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