شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين بعد مشاركتها فى "نقل عام": محظوظة بالعمل مع محمودة حميدة ثانى مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة ميريهان حسين عن سعادتها من رد فعل الجمهور عن دورها بمسلسل "نقل عام"، من بطولة الفنان الكبير محمود حميدة، والذى يعرض حاليًا على قناة ON، وقالت ميرهان: أنا محظوظة جدًا للوقوف أمام نجم كبير وفنان قدير مثل محمود حميدة مرتين، في هذا المسلسل، والمرة كانت فى مسلسل "الأب الروحى"، والذى كنت أجسد فيه دور ابنته.

وأضافت ميريهان حسين قائلة:"من حسن حظى أيضًا أن يكتب لى فى مشوارى الفنى المتواضع أننى تعاونت مع النجمة الكبيرة سميحة أيوب أيضًا، وأفتخر بهذا التعاون، مضيفة أن نجاحها فى مسلسل "نقل عام"، يأتى خلفه مخرج عظيم أعطاها دفعة جعلها تنجح فى إخراج كل ما بداخلها وهو المخرج عادل أديب.

كانت الفنانة ميريهان حسين قد كشفت عبر حسابها الشخصي منذ أيام قليلة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، تعافيها من فيروس كورونا الذى أصيبت به مؤخرا وكان سببا فى اعتذارها عن المشاركة في مسرحية عائلة كازانوفا التي عرضت بموسم الرياض منذ أيام .

وكتبت مريهان عايزة أشكر كل اللي سأل عليا وكل اللي دعالي، وكل اللي بعت لي هدية وكل اللي وصّل لي حب دفالي قلبي، والله شكرًا بجد من كل قلبي، ماكنتش أعرف إن في ناس كتير بتحبني كدا حسستوني إني محبوبة أوي وشاغلة بالكم وخايفين عليا».