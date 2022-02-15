شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى مصطفى تحتفل بذكرى مرور 30 عامًا على خطوبتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة نشوى مصطفى، بذكرى مرور 30 عامًا على خطوبتها، ونشرت صورة من الخطوبة، وقالت عبر حسابها بفيس بوك: "زي النهاردة من 30 سنة كانت خطوبتنا، كنا عارفين بعض قبلها بيومين، اتجوزنا صالونات، أول مرة شفنا بعض قلت له أنا مش حابة اتجوز بالطريقة دى وأهلى غاصبين عليا أشوفك، قال لى وأنا كمان أمى هى اللي مرشحاكى ليا وأنا مش حاتجوز مصرية، كان عايش فى أمريكا".

وتابعت: "المهم قلت له عداك العيب يبقى تقول لوالدتك أنى معجبتكش وأنا حأقول لأهلى إنى استرخمتك، تانى يوم كلمنى وقال لى نشوى أنا غيرت رأيى وقررت اتجوز مصرية واعملى حسابك بكرة جاى اخطبك، النهاردة عيد الحب ومكنش فاكر طبعًا تاريخ خطوبتنا، فبفكره، رد وقال لى: يااااااااه معقولة 30 سنة مستحمل وصامد، قلت له ياعم فى المناسبات دي الراجل بيقول لمراته بحبك، رد بشكل تلغرافى وقال: بحبك قلت له بتحبنى قد أيه قال لى بحبك قد مابحب الونش وأبوجبل وأبو أدم واوباما".



خطوبة نشوى مصطفى