شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أمين ترتدى قلادة عليها صورة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة الشابة منة حسين فهمى، صورة لوالدتها الفنانة القديرة ميرفت أمين، وهى ترتدى قلادة عليها صورة الفنانة الكبيرة الراحلة، دلال عبد العزيز، عبر حسابها الرسمى بإنستجرام.



قلادة بصورة دلال عبد العزيز



ميرفت أمين

ومن جهة أخرى كانت منة حسين فهمى، ابنة الفنانة القديرة ميرفت أمين، قد كشفت أن والدتها تعيش هذه الفترة "محطمة نفسيا"، بعد وفاة صديقتها الفنانة دلال عبد العزيز، التى رحلت عن عالمنا يوم السبت الماضى، بعد صراع مع المرض.