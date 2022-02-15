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شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أمين ترتدى قلادة عليها صورة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة الشابة منة حسين فهمى، صورة لوالدتها الفنانة القديرة ميرفت أمين، وهى ترتدى قلادة عليها صورة الفنانة الكبيرة الراحلة، دلال عبد العزيز، عبر حسابها الرسمى بإنستجرام.
قلادة بصورة دلال عبد العزيز
ميرفت أمين
ومن جهة أخرى كانت منة حسين فهمى، ابنة الفنانة القديرة ميرفت أمين، قد كشفت أن والدتها تعيش هذه الفترة "محطمة نفسيا"، بعد وفاة صديقتها الفنانة دلال عبد العزيز، التى رحلت عن عالمنا يوم السبت الماضى، بعد صراع مع المرض.
ونشرت منة صورة جمعتها مع والدتها برفقة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وابنتيها ايمى ودنيا، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "أنا أنظر فى شاشتى، وما زلت غير مصدقة، أحاول العثور على كلمات لتأبينك، ألقيت نظرة على أمى التى تحطمت بشكل يفوق قدرة أى شخص على الفهم، وأدركت أنها تركت فراغًا".
وأضافت منة: "لأول مرة لا أعرف ماذا أقول، يبدو الأمر كما لو أنه لا توجد كلمات كافية فى الوجود، لا شيء أكتب سينصفك أبدًا، كنت صديقتى وأمى، كنتى بالنسبة لى رمز الأسرة والدفء والاستقرار والأمن، كان حبك الحقيقى وحضنك المريح دائمًا الملاذ الأكثر أمانًا لنا جميعًا، الآن أنا تائهة ومرعوبة".