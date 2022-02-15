شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا: أى حد اتنمر عليا ربنا يسامحه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر حمو بيكا مؤدى المهرجانات في لايف، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وقال فيه: أى حد اتنمر عليا ربنا يسامحه، بلاش تنمر على الناس ومش عارف بتستفادوا إيه لما تتنمروا عليا، ومش أقول غير حسبى الله ونعم الوكيل فى كل واحد بيقول عنى كلمة وحشة، ولما ربنا ياخدني هستريح، أحسن ما أعيش مش عارف أخد حقي.

وكان حمو بيكا أعرب عن حزنه من قرار إيقافه ومنعه عن الغناء، مؤكدًا أنه يعاني كثيرًا بسبب هذا القرار، متمنيًا أن تُحل أزمته مع نقابة المهن الموسيقية في أقرب وقت، حتى يعود لجمهوره من جديد.

وقال حمو بيكا خلال لقائه في تصريحات تليفزيونية: هتجنن وهطلع أصرخ في الشارع.. النقابة كانت بتاخد مني 15 ألف جنيه كتصريح غناء والإيصال بـ2000 جنيه بس، حرام عليكم هموت في ناس صوتها مش حلو ونجحت في اختبارات النقابة اشمعنى أنا.

وتابع حمو بيكا: مش عايز أدخل امتحانات النقابة تاني، علشان كل ما بدخل بيقولوا لي غني أم كلثوم، أنا مش داخل بصوتي أنا داخل بجمهوري، ومش لازم صوتي يكون كروان، رفعت قضية على النقابة كلها ولازم أوصل صوتي للناس أني مظلوم.