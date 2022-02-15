بـ"الأحمر" يسرا تهنئ جمهورها بـ عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة يسرا جمهورها بمناسبة عيد الحب، الموافق 14 فبراير الجاري.

ونشرت يسرا صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وكل يوم وكل ثانية والحب مالي قلوبكم وحياتكم، بحبكم يا أغلى الناس".

ويُعرض للفنانة يسرا حاليًا برنامج "كلام في الحب"، على شاشة "Mbc1".

ومن ناحية أخرى تواصل الفنانة يسرا تصوير مسلسل "أحلام سعيدة"، المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المُقبل.

مسلسل "أحلام سعيدة" يجمع الفنانات يسرا، وغادة عادل، ومي كساب، مع المخرج عمرو عرفة بعد 8 سنوات من إخراجه مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان 2021، مع النجوم: مايان السيد وجميلة عوض وباسل خياط وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة وغيرهم، من إخراج سامح عبدالعزيز.