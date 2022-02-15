28 فبراير.. محمد حماقي يحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحيي الفنان محمد حماقي حفلًا غنائيًا يوم 28 فبراير الجاري في مهرجان الكويت الأول.

ونشر "حماقي" بوسترًا دعائيًا للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أهل الكويت، متحمس جدًا إني أشوفكم ونغني مع بعض يوم 28 فبراير في مهرجان الكويت الأول".

وأحيا الفنان محمد حماقي حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان "ميدل بيست" الموسيقي في الرياض، ديسمبر الماضي.

كما شارك الفنان محمد حماقي في حفل افتتاح طريق الكباش وقدم أغنية "بلدنا حلوة" بمشاركة لارا إسكندر، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وطرح الفنان محمد حماقي، أكتوبر الماضي، أغنية "ودينا بعيد" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع وميكس أحمد إبراهيم، وماستر مهندس خالد سند ستديو، وجيتار شريف فهمي.