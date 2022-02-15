حدث بالفن.. فنانة تعلن فسخ خطوبتها واتهام بالإساءة لصناع "بشتقلك ساعات" وقلادة ميرفت أمين

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

قدم موقع الخليج 365 يوم الاثنين 14 فبراير وجبة دسمة لقرائه من الموضوعات الفنية المختلفة، بينها: فنانة شابة تعلن فسخ خطوبتها في عيد الحب، إحياء ذكرى ميلاد الفنانة سهير البابلي، الفنان حسين فهمي يتحدث عن فيلمه "الملحد"، وسبب غياب الفنان أحمد فهمي عن رمضان 2022، وغيرها من الموضوعات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

الجمهور يلتف حول سيارة محمد رمضان.. أحدهم: "تليفوني على قدي" والفنان يعلق (فيديو)

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمقطع فيديو له، وهو في طريقه لتصوير مسلسل "المشوار" في مدينة الإسكندرية، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر". إليكم التفاصيل..

سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات وهذه وصيتها الأخيرة قبل وفاتها

يحتفل محبو الفنانة الراحلة سهير البابلي بذكرى ميلادها، اليوم 14 فبراير الجاري، فهي من مواليد مدينة دمياط، والتحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت. إليكم التفاصيل..

حسين فهمي لـ"الخليج 365": "الملحد" فيلم مهم.. والإلحاد يتزايد في جميع المجتمعات

قال الفنان حسين فهمي، إن الفيلم السينمائي بالنسبة له هو ذلك الذي يُحدث هزة في المجتمع ولا يمر مرور الكرام، لافتا أنه يسعى دائمًا لتقديم أعمالا لها رد فعل لدى المتفرج وتجعله يندهش. إليكم التفاصيل..

أحمد فهمي لـ"الخليج 365": أغيب عن رمضان 2022 لهذا السبب وأشارك في 2023

قال الفنان أحمد فهمي إنه سيشارك في السباق الرمضاني لعام 2023، مؤكدًا غيابه حتى الآن عن دراما رمضان 2022. إليكم التفاصيل..

هكذا هنأ تامر حسني زوجته بـ عيد الحب.. وبسمة بوسيل ترد (فيديو)

هنأ الفنان تامر حسني زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل بمناسبة "عيد الحب"، الموافق أمس 14 فبراير الجاري. إليكم التفاصيل..

بعد عرضه في برلين.. عماد حسن: صناع فيلم "بشتقلك ساعات" أساءوا لعمل فني راقي

أكد الشاعر عماد حسن، رفضه التام قيام صناع فيلم "بشتقلك ساعات" المشارك في الدورة الـ72 من مهرجان برلين الدولي، اسم الأغنية الشهيرة التي قدمها مع المطربة سميرة سعيد، في عمل وصفه أنه غير أخلاقي. إليكم التفاصيل..

إجراء قانوني من شيرين عبدالوهاب ضد مروج شائعة عودتها لحسام حبيب

كشف الخبير القانوني حسام لطفي، عن تطورات جديدة في أزمة التصريحات التي أطلقها مجددا منظم الحفلات اللبناني يوسف دندش، والتي أكد خلالها عودة الحياة الزوجية بين المطربة شيرين عبدالوهاب وطليقها حسام حبيب. إليكم التفاصيل..

شهيرة لمصراوي: محمود ياسين عمره ما جرحني والحب الحقيقي بيترجم لأفعال

قالت النجمة شهيرة، إن الاهتمام هو الحب الحقيقي، مؤكدة في تصريح خاص لمصراوي، أنها لا تتذكر أول هدية من زوجها الفنان الراحل محمود ياسين. إليكم التفاصيل..

ميرفت أمين ترتدي "قلادة" عليها صورة دلال عبدالعزيز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة ميرفت أمين. إليكم التفاصيل..

في عيد الحب.. الفنانة أميرة هاني تعلن فسخ خطوبتها

أعلنت الفنانة أميرة هاني فسخ خطوبتها أمس 14 فبراير الجاري، بالتزامن مع عيد الحب. إليكم التفاصيل..