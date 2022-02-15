إيرادات الأحد.. "الجريمة" الأول و"حامل اللقب" في المركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 8 أفلام، هي: "تماسيح النيل"، "معالي ماما"، "الجريمة"، "من أجل زيكو"، "قمر 14"، "الكاهن"، "11:11"، و"حامل اللقب"، وحققت الأفلام الثمانية مجتمعة أمس الأحد 13 فبراير إيرادا بلغ مليونا و40 ألفا و902 جنيه، موزعة على النحو التالي..

الجريمة

احتل فيلم "الجريمة" صدارة إيرادات شباك التذاكر، وحقق 314 ألفًا و236 جنيها.

الجريمة قصة وإخراج شريف عرفة، بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، ميرنا نور الدين، رياض الخولي، محمد جمعة، نبيل عيسى.

حامل اللقب

وجاء في المركز الثاني فيلم "حامل اللقب" بعد تحقيقه 305 آلاف و32 جنيها.

حامل اللقب فيلم من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، بطولة هشام ماجد ودينا الشربيني، وأحمد فتحي، وعماد رشاد، ومحمد سلام، ومحمد ثروت وليلى عز العرب ودنيا ماهر، إخراج هشام فتحي.

من أجل زيكو

وحصل على المركز الثالث فيلم "من أجل زيكو" محققًا 276 ألفًا و56 جنيها.

"من أجل زيكو" تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، محمود حافظ، محمد محمود.

تماسيح النيل

وذهب المركز الرابع لفيلم "تماسيح النيل"، بعد تحقيقه 57 ألفًا و851 جنيها.

"تماسيح النيل" تأليف لؤي السيد، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة خالد الصاوي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، هنادي مهنى، سوزان نجم الدين.

11:11

أما المركز الخامس فكان من نصيب فيلم "11:11"، بعد تحقيقه إيرادا بلغ 52 ألفًا و265 جنيها.

"11:11" تأليف ياسر عبدالباسط، إخراج كريم أبو زيد، بطولة إياد نصار، غادة عادل، محمد الشرنوبي، معتز هشام، هند عبدالحليم، إنجي المقدم.

معالي ماما

وفاز بالمركز السادس فيلم "معالي ماما"، وقُدرت إيراداته بـ18 ألفًا و574 جنيها.

فيلم "معالي ماما" بطولة بشرى ومحمود الليثي، ونخبة من الشباب نور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة الفنانة أنغام، وعدد من النجوم منهم سامي مغاوري، ونور قدري وعلاء مرسي وحسام داغر ومحمد علي رزق، إخراج أحمد نور.

قمر 14

في المركز السابع يأتي فيلم "قمر 14"، والذي حقق 10 آلاف و214 جنيها.

"قمر 14" تأليف محمود زهران، إخراج هادي الباجوري، بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، خالد أنور، أحمد مالك.

الكاهن

وحصل على المركز الثامن فيلم "الكاهن"، بعد تحقيقه إيرادا بلغ 6 آلاف و674 جنيها.

الكاهن تأليف محمد ناير، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة إياد نصار، حسين فهمي، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، درة.