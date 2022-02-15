الجمهور يلتف حول سيارة محمد رمضان... أحدهم: "تليفوني على قدي" والفنان يعلق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمقطع فيديو له، وهو في طريقه لتصوير مسلسل "المشوار" في مدينة الإسكندرية، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

ويظهر في الفيديو عدد كبير من جمهور "رمضان" الذين التفوا حول سيارته، وأحدهم يمنحه تليفونه ليلتقط معه صورة، قائلا: تليفوني على قدي، ليرد رمضان "أحلى تليفون".

كما ظهرت سيدة كبيرة في السن تدعو له قائلة: "ربنا يزيدك ويوفقك وتبقى أعلى وأعلى يا رب، الله يحميك يا حبيبي".

ومن جانبه رد رمضان: "الله يحفظك يا ست الكل، الله يسلمك".

وكتب رمضان في تعليقه على الفيديو "أحلى دعوة على الصبح من أم اسكندرانية أصيلة، وأنا في طريق لتصوير المشوار".

مسلسل "المشوار" بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، وعدد من الفنانين، إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد إخراج محمد ياسين.

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني لعام 2021، بمسلسل "موسى" إخراج محمد سلامة، بطولة سمية الخشاب، هبة مجدي، سيد رجب، رياض الخولي، منذر رياحنة، صبري فواز، فريدة سيف النصر.

وطرح الفنان محمد رمضان، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، مؤخرًا، أغنيته الجديدة بعنوان "باي باي ثانوية".