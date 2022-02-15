على طريقة "حب البنات" وبنفس الملابس.. ليلى علوي تحتفل بعيد الحب في "تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة ليلى علوي بعيد الحب اليوم 14 فبراير الجاري، على طريقة مشهدها الشهير في فيلم "حب البنات".

ونشرت ليلى مقطع فيديو على حسابها بتطبيق "تيك توك"، وظهرت فيه بجانب "كيكة" على شكل قلب أحمر، وارتدت نفس الملابس التي كانت قد ارتدتها في المشهد الشهير بالفيلم "فستان أسود مُزين من الصدر بقلب أحمر".

ليلى لجأت إلى تطبيق تيك توك، لتستخدم المشهد وتردد نفس كلماته الشخصية التي لعبتها بالفيلم، قائلة "مش شرط يكون اللي بنحبهم دول هما بس الحبيب والحبيبة، ممكن يكون الأم، الأب، الأخت، الصديق، الجار، المهم إننا نستمتع بممارسة فعل الحب".

وتنتظر ليلى علوي عرض مسلسلها "منوّرة بأهلها" من أعمال شاهد الأصلية، وبطولة النجوم: ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن، عمر رزيق، وبلال التونس، إخراج يسري نصر الله.