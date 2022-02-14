سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات وهذه وصيتها الأخيرة قبل وفاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل محبو الفنانة الراحلة سهير البابلي بذكرى ميلادها، اليوم 14 فبراير الجاري، فهي من مواليد مدينة دمياط، والتحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت.

قدمت للفن حوالي ما يقرب من مائة عمل بين السينما والمسرح والتليفزيون، من أشهر مسرحياتها: ريا وسكينة، الناس اللي فوق، الفرافير، جوزين وفرد، حلاوة زمان، ليلى والمجنون، قصة الحي الغربي، نرجس، الدخول بالملابس الرسمية، مدرسة المشاغبين، شمشون وجليلة".

في التليفزيون قدّمت أعمالا منها "عش المجانين"، "وتوالت الأحداث عاصفة"، "عم حمزة"، "ومشيت طريق الأخطار" وغيرها، ولمعت في مسلسل "بكيزة وزغلول".

وفي السينما قدّمت أيضًا العديد من الأفلام ولكنها لم تحقق نفس نجاحها في المسرح، منها فيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول، الأونطجية، ليلة عسل، السيد قشطة، دقة زار، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط، استقالة عالمة ذرة"، وغيرها.

تزوجت سهير البابلي 5 مرات، بينها من الملحن منير مراد، والفنان أحمد خليل.

ورحلت عن عالمنا يوم الأحد 21 نوفمبر من العام الماضي، الفنانة الكبيرة سهير البابلي، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد صراع مع المرض.

وكشف الدكتور رضا طعيمة زوج ابنة الفنانة الراحلة سهير البابلي، عن وصيتها الأخيرة قبل وفاتها.

وقال طعيمة، في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": "طلبت مني عدم التوقف عن الأعمال الخيرية التي كانت تقوم بها وأن أستمر في تقديمها لبعض الناس الغلابة التي كانت تساعدهم، وعدم قطع هذه المساعدات أو التوقف عنها".