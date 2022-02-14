حسين فهمي لـ"الخليج 365": "الملحد" فيلم مهم.. والإلحاد يتزايد في جميع المجتمعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان حسين فهمي، إن الفيلم السينمائي بالنسبة له هو ذلك الذي يُحدث هزة في المجتمع ولا يمر مرور الكرام، لافتا أنه يسعى دائمًا لتقديم أعمالا لها رد فعل لدى المتفرج وتجعله يندهش.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لابد أن نخرج من الفيلم لنفكر، ولا يجب بعد مشاهدته أن نذهب لننام، الفيلم بالنسبة لي هو ذلك الذي يجعل الإنسان يفكر ويتناقش ويبحث في المعنى الذي خرج به بعد المشاهدة، وإذا كان هناك رأيا مخالفا نصنع فيلما آخر".

وعن فيلم "الملحد" الذي يشارك في بطولته وهو من تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل، إنتاج أحمد السبكي، قال حسين: "عمل مهم جدا يتكلم عن موضوع في غاية الخطورة هو الإلحاد، الذي بدأ يتزايد في جميع المجتمعات ليس فقط في مصر أو العالم العربي والإسلامي ولكن دوليا أيضًا".

وعن مشاركته في فيلم سبق واقترب من نفس القضية الإلحاد وهو "الإخوة الأعداء" بالاشتراك مع الفنان نور الشريف، أشار حسين إلى فيلم آخر تطرق لذات الموضوع وحمل اسم "الشياطين"، موضحا "كان فيه تناول أقوى في وجهة النظر، وعن المجموعة المستقلة عن كل حاجة ولا تؤمن بأي شيء".

"الشياطين" تأليف محمود دياب، إخراج حسام الدين مصطفى، بطولة نور الشريف، مجدي وهبة، نورا، محمود عبدالعزيز ومحيي إسماعيل.

فيلم "الإخوة الأعداء" أيضا من إخراج حسام الدين مصطفى، العمل مأخوذ عن "الإخوة كارامازوف" للكاتب الروسي فيودور دوستويفسكي، بطولة يحيى شاهين، نور الشريف، محيي إسماعيل، نادية لطفي، وميرفت أمين، سمير صبري.