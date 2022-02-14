أحمد فهمي لـ"الخليج 365": أغيب عن رمضان 2022 لهذا السبب وأشارك في 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان أحمد فهمي إنه سيشارك في السباق الرمضاني لعام 2023، مؤكدًا غيابه حتى الآن عن دراما رمضان 2022.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "هناك عملا استعد لتقديمه في رمضان 2023"، مبررا غيابه عن العام الحالي بأنه قرر ألا يشارك مرة أخرى في مسلسل تليفزيوني إلا ومعه الثلاثين حلقة كاملة.

أحمد فهمي شارك في السباق الرمضاني لعام 2020 بمسلسل "رجالة البيت" وشاركه البطولة الفنان أكرم حسني، الفنان بيومي فؤاد، الفنانة دينا محسن (ويزو)، تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي.

وأضاف فهمي أنه يقدم في السينما الفترة المُقبلة فيلم "مستر إكس" مع المخرج أحمد رشيد، والمنتج أحمد السبكي، تأليف أماني التونسي، نافيًا وجود أي علاقة بينه وبين العمل الذي قدمه الفنان فؤاد المهندس قبل أعوام طويلة، والشخصية التي كانت تحمل نفس الاسم في فيلم "عودة أخطر رجل في العالم" تأليف أنور عبدالله، وإخراج محمود فريد، وشاركته البطولة الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، وعُرض عام 1972.

أحمد فهمي حصل مؤخرًا على جائزة أفضل ممثل دور ثان عن مشاركته في فيلم العارف، وذلك من مهرجان جمعية الفيلم السنوي، وتسلم تكريمه مساء يوم السبت الماضي 12 فبراير.