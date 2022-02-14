هكذا هنأ تامر حسني زوجته بـ عيد الحب.. وبسمة بوسيل ترد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان تامر حسني زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل بمناسبة "عيد الحب"، الموافق اليوم 14 فبراير الجاري.

ونشر تامر صورًا تجمعهما مجمعة في مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق تامر على الفيديو: "عيد حب سعيد زوجتي، وربنا يخليكي ليا ولأولادنا ويخلي كل اللي بيحبوا بعض لبعض طول العمر، اللهم أمين".

وردت عليه بسمة في تعليقها على الفيديو "أحبك أنت أفضل أب وزوج، ربنا يحميك للأبد".

يذكر أن تامر حسني طرح مؤخرا أغنية بعنوان "قد التحدي" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وتبرع بها لذوي الهمم مبادرة يوم التحدي، وهي من كلمات: محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أحمد عادل، والكليب من إخراج خالد الشوربجي.

وفي 27 أكتوبر الماضي، طرح تامر حسني فيديو كليب أغنية "يا فرحة"، من كلماته وألحانه وإخراجه، وتوزيع علي فتح الله.

جدير بالذكر أن تامر حسني كان ضيفًا على برنامج معكم، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة CBC، احتفالا بالعام الجديد 2022، وتحدث عن أعماله الفنية، وحياته الشخصية، كما كشف لأول مرة أنه اضطر لتسجيل جملة من حوار الفنانة سوسن بدر مقلدًا صوتها في فيلم "مش أنا"، بعدما اكتشفوا عيبا في الصوت، وكانت الفنانة وقتها خارج البلاد، كما حكى كواليس تقليده لصوت الفنان بهاء سلطان في أغنية "راجعلي ليه".