خالد حماد بالإسكندرية للفيلم القصير: المصريون ليسوا عرب.. لماذا ننسب أنفسنا للغير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

قال الموسيقار خالد حماد، إن "أغاني المهرجانات ليست اختراعا مصريا"، وإن أول مرة سمعها كانت في الجزائر سنة 2000، وكانت بشكل أرقى، كان هناك شيء من اللحن "لكن الموجودة عندنا ليس بها أي شيء، وبالتأكيد المهرجانات ستغير شكل الموسيقى في المنطقة، لكن مهما حصل ستنتهي، لكن ستترك أثرا".

وأضاف حماد، خلال ندوة تكريمه في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، اليوم الاثنين: "أنا مش ضد الراب خالص، فيه شوية فن وموسيقى، لكن أنا مش شايف في المهرجانات أي حاجة غير الشتيمة، مش أي واحد جاب كمبيوتر وسوفت وير وحط شوية حاجات فوق بعض يبقى بيغني".

وحول أصل الموسيقى المصرية وكونها تنتمي للموسيقى الفرعونية أو العربية، قال: "لما الإسلام دخل مصر كان لدينا موسيقى مصرية فرعونية، لما يأتوا بجديد للمصريين في الموسيقى، وأرى أن الموسيقى الإسلامية مستمدة بشكل كبير من الموسيقى التركية.. أنا بكل صراحة مش شايف أننا عرب أصلا، إحنا المصريين، لنا خصوصية في كل شيء، لا أعلم لماذا ننسب أنفسنا للغير؟ مع احترامي لهذا الغير".

وأقيم حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير بسينما مترو، بحضور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما والمنتج محمد العدل رئيس شرف المهرجان، المخرج عمر عبدالعزيز، مدير التصوير سمير فرج، المخرج هاني لاشين، وعدد كبير من صناع السينما والصحفيين والإعلاميين، فيما غاب محافظ الإسكندرية أو من ينوب عنه.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يقام في الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري، ويشمل خمس مسابقات وهي مسابقة الأفلام الوثائقية الرسمية، مسابقة الأفلام الروائية الدولية، مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، مسابقة الأفلام العربية، ومسابقة أفلام الطلبة، كما يشمل المهرجان عدة ورش وندوات خاصة بصناعة السينما.

وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية.