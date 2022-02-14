رانيا يوسف بـ"الأحمر".. والجمهور: "أجمل النجمات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، احتفالا بعيد الحب

وظهرت رانيا في الصور بإطلالة جذابة وأنيقة، مرتدية فستانًا من اللون الأحمر، وعلقت: "عيد حب سعيد".

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "هابي لافيو، كل عام وأنتي أجمل النجمات، منورة يا روحي، كل سنة وأنتي طيبة وأجمل وأحلى، قمر وجامدة، بطل، جميلة أوي، عسلية".

وتشارك رانيا يوسف في مسلسل "شارع 9"، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.

العمل من بطولة محمود عبدالمغني، نرمين الفقي ، ماجد الشريف، هدى الأتربي، منة عرفة، أحمد سلامة، صبا الرافعي، ياسر علي ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، إيمي إسلام.

ومن ناحية أخرى شاركت رانيا يوسف في مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، دلال عبدالعزيز، من إخراج أحمد خالد موسى، الذي عُرض رمضان الماضي 2021.