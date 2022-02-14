محمد هنيدي يسخر من صورته.. والجمهور والنجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

سخر الفنان الكوميدي محمد هنيدي من صورة له، نشرها، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "هنيدي" في الصورة مرتديًا "برنيطة" على رأسه، ونظارة شمس سوداء، وعلق: "أخطر رجل في العالم، زعيم مافيا تالتة إبتدائي".

وعلق الفنان محمد ثروت على الصورة "المعلم عصفور"، وكتبت دنيا سامي "هو ده مش أستاذ عمرو عبد الجليل".

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "حسيته قلب على جبل، وشو وش إجرام، راجل مبالغ فيه".

واحتفل الفنان محمد هنيدي بعيد ميلاده، 1 فبراير الجاري، وهنأه عدد من نجوم الفن.

ويواصل الفنان محمد هنيدي تصوير مشاهده في فيلم "الجواهرجي" من بطولة: منى زكي ولبلبة وأحمد السعدني وريم مصطفى وأحمد حلاوة وعارفة عبدالرسول وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويخرجه إسلام خيري، وتأليف عمر طاهر.

يذكر أن آخر أعمال محمد هنيدي فيلم "الإنس والنمس" مع النجوم: منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، سليمان عيد، شريف دسوقي، عارفة عبدالرسول وغيرهم، من إخراج وتأليف شريف عرفة.