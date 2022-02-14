في”الفالنتين”… خبير أثري مصري يكشف أشهر قصص حب الفراعنة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

كشف خبير الآثار المصري علي أبودشيش خبير عن أشهر قصص الحب في مصر القديمة، وذلك تزامنا مع يوم عيد الحب “الفالنتاين”.

وقال أبودشيش لـ”القاهرة 24″، إن “المصريين القدماء يعتبرون من أوائل الشعوب التي عبرت عن مشاعر الحب قديما، فالكثير من قصص الحب دونت على ورق البردي وجدران المقابر والمعابد، حيث كانت الربه حتحور رمزا يعتبر عن الحب والحنان، وكان الفراعنة شديدي التميز في اختيار الكلمات والمعاني التي تعبر عن حبهم، فكلمة مر تعني الحب”.

وأضاف: “من أعظم القصص عند الفراعنة هي قصة حب إيزيس وأوزريس، والتي تعتبر أشهر قصص الحب الأسطورية، حيث عشقت إيزيس زوجها أوزوريس وجمعت أشلاءه بعد وفاته وبكت عليه فكانت دموعها نهر النيل، وأيضا من بين قص الحب بين الملوك والملكات منها الملك إخناتون وزوجته نفرتيتي”.

وأشار الخبير الأثري، إلى أنه “من أشهر قصص الحب في العصر القديم أيضا، قصة حب القزم سنب وزوجته فبالرغم من أنها بجسد عادي إلا أنها قبلت الزواج من قزم ويظهر السعادة من خلال الابتسامة الجميلة على التمثال الموجود بالمتحف المصري لهما”.

وتابع: “كما أن التماثيل المصرية أظهرت قصص حب، مثل تمثال أمنحوتب وتي وتمثال رع حتب ونفرت وتمثال منكاورع وزوجته والعديد من التماثيل التي تظهر علاقة الحب والمودة بين الرجل والأنثى في مصر الفرعونية”.

واستكمل: “من أهم ما كتب عن الحب والغزل، قال المصري القديم عن حبيبته: حبيبتي ليس لها ثاني، هي أجمل الجميع أنها تشبه نجمة الصباح عند شروقها مع مطلع عام سعيد ساحرة، نبيلة هي في مظهرها عندما تسير على الأرض، إنها تأسر قلبي بجمالها”.