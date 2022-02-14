كتب امير فتحي في الاثنين 14 فبراير 2022 08:54 مساءً - نشرت ” منة حسين فهمي ” إبنة الفنان ” حسين فهمي ” والفنانة ” ميرفت أمين ” مقطع فيديو لوالدتها عبر حسابها على إنستجرام تزامنا مع عيد الحب . حيث استذكرت ميرفت أمين صديقتها وزميلتها الفنانة ” دلال عبد العزيز ” فظهرت مرتدية قلادة تحمل صورة الفنانة الراحلة . وكتبت منة حسين فهمي في تعليقها على الفيديو معربة عن حبها لدلال عبد العزيز قائلة : ” دائما معنا ” . ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين أشادوا بعلاقة الصداقة بين الفنانة ميرفت أمين والراحلة دلال عبد العزيز .

كانت هذه تفاصيل خبر بقلادة تحمل صورة دلال عبد العزيز .. شاهد : أحدث ظهور ل ” ميرفت أمين “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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