في عيد الحب.. الفنانة أميرة هاني تعلن فسخ خطوبتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة أميرة هاني فسخ خطوبتها اليوم 14 فبراير الجاري، بالتزامن مع عيد الحب.

وكتبت أميرة منشورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "بعد مناقشات وخلافات دامت شهور وكان أخرها ليلة البارحة بمناسبة عيد الحب قررت أبلغكوا إني انفصلت عن الشخص الذي كنت مرتبطة به في آخر عام، ووصلنا لاتفاق ليلة البارحة وهو اننا اتفقنا أن لا نتفق! أتمنى له الخير وربنا يوفق الجميع بس".

وأضافت: "فقرار إني single استنيت مخصوص ابلغهولكوا النهاردة happyvalentinesday وشكراً لكل اللي باركولي بس ياريت محدش ينزل صورنا وأكيد ربنا بيعمل كل الخير".

احتفلت الفنانة أميرة هاني، بخطوبتها ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، وذلك نوفمبر الماضي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أميرة هاني المسلسل الكوميدي "سكر زيادة" الذي عرض ضمن دراما رمضان 2020.

مسلسل "سكر زيادة" بطولة: نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم: بيومي فؤاد، هنادي مهنا، صبري فواز، لقاء الخميسي.